Единый билет на все музейные объекты введут в Пскове

12:49, 27 апреля 2023, ПАИ

Единый билет на все музейные объекты в Пскове, кроме Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря и коммерческих выставок, вводит Псковский музей-заповедник с 1 мая. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

С помощью единого билета каждый гость музея сможет сэкономить более 600 рублей и побывать сразу в 14 исторических комплексах.

Как отметили в музее, билет удобен для тех, кто приедет в Псков на выходные: он будет действителен в течение двух дней с момента покупки. Приобрести единый билет можно в кассах музея и онлайн на сайте, в том числе по «Пушкинской карте».

«Мы неоднократно получали запрос от посетителей о необходимости введения комплексного билета, что несомненно упрощает его приобретение и позволяет посмотреть максимальное количество историко-архитектурных комплексов, выставок и экспозиций в максимальным удобством для наших гостей», – подчеркнула начальник экскурсионной службы Елена Матин.

Пройти на объект по единому билету можно только один раз без передачи другому лицу. Для контроля прохода на билете будет ставиться штамп. При покупке билета необходимо учитывать время работы объектов, выходные и санитарные дни.

Билет позволит посетить следующие объекты:

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинную галерею;

– Поганкины палаты;

– Псковский кремль;

– Приказную палату Псковского кремля;

– Власьевскую башню;

– Плоскую башню;

– Высокую башню;

– Варлаамовскую башню;

– Покровскую башню;

– Мемориальный музей-квартиру Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартиру В. И. Ленина;

– Двор Постникова;

– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).