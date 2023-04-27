Четверо спортсменов из Псковской области вошли в сборную России по тхэквондо

13:51, 27 апреля 2023, ПАИ

Чемпионат и первенство России по тхэквондо прошли в Самаре. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из псковского спортклуба «Тайфун». Псковская область завоевала 24 бронзовые и серебряные медали, сообщается на странице спортшколы «Тайфун. Тхэквондо» в соцсети «ВКонтакте».

По результатам выступлений в личных дисциплинах четверо спортсменов из Псковской области вошли в сборную России – Алина Смирнова, Артём Тихомиров, Алиса Власова, Анна Поляруш.

В дисциплинах «Командный спарринг, личный туль» серебряную и бронзовую медали завоевала Алина Смирнова; «Командный туль, командная спецтехника, личный спарринг и командный спарринг» – два серебра и две бронзы у Алисы Власовой; «Командный туль, командная спецтехника, командный спарринг» – две серебряные и бронзовая медали у Елизаветы Фомичевой; «Командный туль, командная спецтехника, командный спарринг» – у Ольги Корноуховой две серебряные медали и бронза; «Личный туль, командный туль, самооборона» – у Артёма Тихомирова три бронзы; «Командный туль, командное разбивание, самооборона» – три бронзовые медали у Марселя Латыпова; «Командный туль, самооборона» – у Станислава Шпер две бронзовые медали; «Командный туль» – у двух спортсменов Кирилла Борцова и Дарьи Слесаревой две бронзовые медали; «Самооборона» – у Дарьи Бушевой бронза; «Личный спарринг» – у Анны Поляруш бронза.

«Четыре дня героических боев, терпения, радости и гордости! Мы уже готовы работать дальше, исправлять ошибки, становиться ещё лучше и в следующем году повысить не только количество, но и качество завоёванных медалей!» – поздравили спортсменов в спортшколе «Тайфун».