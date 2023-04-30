Календарь красоты и здоровья на май

12:11, 30 апреля 2023, ПАИ

Сонастраиваемся с лунными энергиями, чтобы процедуры принесли максимум пользы, и помогаем организму сохранить здоровье и бодрость.

Календарь красоты, здоровья и ухода за собой на последний весенний месяц от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

С 1 по 4 мая и с 20 по 31 мая благоприятное время для начала занятий спортом на постоянной основе, курса новых косметических процедур, внедрения в свою жизнь полезных привычек. При физических тренировках акцент на наращивание мышечной массы, формирование нужных зон.

С 6 по 19 мая благоприятное время для начала диет, чисток, избавления от вредных привычек. В спортивных тренировках акцент на сбрасывание веса, убирание лишнего с проблемных зон, сушку.

Самые лучшие дни для разгрузочных - 17, 18, 19 мая.

5 мая (в полнолуние и лунное затмение) и 19 мая (в новолуние) особенно не рекомендуются хирургические операции и косметические уколы красоты. Если вы в эти дни сдаете анализы, результаты могут быть не точными.

ВАЖНО! До 15 мая Меркурий находится в ретроградном движении. Нежелательна смена мастеров ногтевого сервиса и апробация новых технологий. Если вы мастер маникюра и педикюра, нежелательна покупка оборудования для работы и внедрение новых технологий.

ВАЖНО! В день, когда уязвим тот или иной орган, нежелательны любые медицинские вмешательства в этой сфере, особенно хирургические операции! Также стоит корректировать свою спортивную практику, чтобы не перегружать и не травмировать соответствующие органы.

1, 2 мая - любые очистительные и медицинские процедуры, маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук, натуральные маски с травами. Изготовление саше. Уязвим кишечник.

3, 4 мая - работа над имиджем, подбор образов, визит к стилисту. Шопинг, покупка декоративной косметики. Окрашивание волос, бровей, ресниц. Стрижки и прически. Прокалывание ушей. Уязвимы почки, мочевой пузырь. Не рекомендованы продукты, которые задерживают воду в организме.

5, 6 мая - депиляция, глубокие пилинги и чистки, горячие обертывания, сауна, баня, жесткий массаж. Любые процедуры, быстро сгоняющие вес. Для любителей экстрима - стояние на йоговской доске с гвоздями. Уязвима репродуктивная система, толстая кишка. Полезны профилактические ванны от женских и мужских болезней.

7, 8, 9 мая - покупка брендовой одежды и косметики. Окрашивание волос, стрижки, сложные прически, визаж, татуаж. Уязвима печень и зона бедер.

10, 11 мая - скульптурирующий массаж, йога, растяжка. Криосауна, соляная пещера. Массаж камнями. Любые закаливающие процедуры. Уязвимы кости, суставы, позвоночник, зубы. Профилактика - компрессы на колени, упражнения для здоровья позвоночника.

12, 13 мая - креативные стрижки, тату, пирсинг, прокалывание ушей, поиск своей изюминки, оригинальной фишки. Аппаратная косметология и медицина. Уязвимы голени, нервная система. Полезны процедуры для очищения и разжижения крови, медитации для успокоения нервной системы.

14, 15 мая - чистки, пилинги, маски, водные процедуры, аквааэробика, спа, ароматерапия, расслабляющий массаж, уход за волосами, медитации. Уход за стопами, в т. ч. массаж, педикюр. Уязвимы глаза, эндокринная система, стопы. Высок риск аллергий, отравления лекарствами и алкоголем.

16, 17 мая - активные виды спорта, антицеллюлитные обертывания, все процедуры, способствующие стройности и быстро сгоняющие лишний вес. Короткие стрижки. Окрашивание бровей и ресниц. Покупка одежды для спортивных занятий. Уязвима голова. Вырастает риск травматизма. Не перегружайте почки.

18, 19 мая - скульптурирующие массажи, работа с воротниковой зоной, процедуры для шеи, занятия аэробикой, окрашивание бровей и ресниц, татуаж. Покупка косметики и духов. Арт-терапия. Уязвимы шея, уши, щитовидка, горло. Профилактика - полоскание, ингаляции.

20, 21, 22 мая - маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук. Стрижки, иглоукалывание. Уязвимы бронхи, легкие, руки, плечи. Полезны дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, гимнастика для плечевого пояса, велоспорт.

23, 24 мая - уходовые процедуры для кожи и волос, питательные маски для лица и тела с натуральными компонентами, пилинги, чистки. Очистка кожи от токсинов. Изготовление саше. Уязвимы грудь, желудок.

25, 26, 27 мая - окрашивание и наращивание волос, сложные прически, маникюр и педикюр, татуаж. Любые процедуры, которые делают вас роскошнее, придают лоска. Шопинг, покупка косметики и дорогих украшений. Уязвима сердечно-сосудистая система, селезенка.

28, 29 мая - любые очистительные процедуры, посещение врача, маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук, натуральные маски с травами. Изготовление саше. Уязвим кишечник.

30, 31 мая - работа над имиджем, подбор образов, визит к стилисту. Шопинг, покупка декоративной косметики. Окрашивание волос, бровей, ресниц. Стрижки и прически. Прокалывание ушей. Уязвимы почки, мочевой пузырь. Не рекомендованы продукты, которые задерживают воду в организме.