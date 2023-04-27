Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сбер предоставит вузам доступ к вычислительным ресурсам для работы с GigaChat

Сбер приглашает до 10 научных команд из российских вузов стать участником в развитии сервиса GigaChat и получить ресурсы для экспериментов с дообучением и файнтюнингом нейросетевых моделей NeONKA. Им предоставят бесплатный доступ к платформе ML Space и выделят необходимые для обучения GPU ресурсы. Команды вузов будут определены экспертами Сбера на основе открытого сбора заявок через форму на сайте.

Фото: Сбербанк

«Сегодня генеративные модели, такие как ChatGPT, играют важную роль в бизнесе и обществе. Они помогают решать разные задачи — от анализа данных и создания прогнозов до автоматизации процессов и помощи в принятии решений. Наша задача — поддержать развитие больших генеративных моделей в России. И особенно важно дать шанс молодым специалистам, которые готовы пробовать себя в таких амбициозных проектах. Я уверен, что с поддержкой Сбера сильнейшие команды в области ИИ лучших вузов страны улучшат GigaChat и помогут сделать новую нейросеть по-настоящему умной и востребованной», —  отметил cтарший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

Напомним, что Сбер первым из российских техногигантов вступил в соревнование мировых лидеров в области AI и выпустил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat. Архитектура сервиса основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA (NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness), включающей различные нейросетевые модели и метод supervised fine-tuning, reinforcement learning with human feedback. Нейросеть Сбера может решать множество интеллектуальных задач: поддерживать беседу, писать тексты, отвечать на фактологические вопросы. А включение в ансамбль модели Kandinsky 2.1 даёт нейросети навык создания изображений.

В разработке модели участвуют команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов, привлечённых для передачи GigaChat различных предметных знаний, настройки её на корректное исполнение инструкций и точность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 апреля 2023

Анимационный сериал «Ева. Связь сквозь время» снял МегаФон

27 апреля 2023

ТОСы Пскова могут принять участие в конкурсе на лучшую практику
27 апреля 2023

В России запустили новый образовательный проект для молодых бизнесменов
27 апреля 2023

Отдых в летних лагерях обсуждают в медиацентре ПАИ
27 апреля 2023

Сбер предоставит вузам доступ к вычислительным ресурсам для работы с GigaChat
27 апреля 2023

«Экопром»: Мы учитываем потребности садоводов при подписании договоров
27 апреля 2023

Россельхозбанк запустил умный калькулятор строительства жилого дома
27 апреля 2023

Объявлен сбор средств на строительство парка воинской славы в Великих Луках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...