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Общество

О преимуществах получения пенсии на карту Сбера рассказали псковичам

Около 12 млн пенсионеров в России получают пенсию наличными, а не на карту. Деньги доставляют не только сотрудники почты, но и альтернативные компании, работа которых с 1 мая прекратится.

«Мы предлагаем пенсионерам, которые пользовались услугами альтернативных доставщиков, задуматься над оформлением банковской карты. Это позволит пользоваться выгодными банковскими продуктами и сервисами», - отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Есть сразу несколько преимуществ получения пенсии на карту, а не наличными.

Во-первых, наличные деньги можно потерять. Карточки тоже теряются, но их можно заблокировать, оперативно защитив свои деньги. Потерянные же купюры вернуть не получится.

Кроме того, не всегда можно точно рассчитать траты в магазине, а взятых денег может не хватить. С карточкой такого не произойдет.

Наличные невозможно оперативно отправить родным в качестве подарка, зато карта позволяет совершить быстрый перевод со счета на счет.

С бумажными деньгами не выйдет заработать на покупках, а карта позволяет получать с покупок кешбэк или бонусы. Затем их можно использовать при оплате других товаров.

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