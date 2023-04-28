О преимуществах получения пенсии на карту Сбера рассказали псковичам

13:34, 28 апреля 2023, ПАИ

Около 12 млн пенсионеров в России получают пенсию наличными, а не на карту. Деньги доставляют не только сотрудники почты, но и альтернативные компании, работа которых с 1 мая прекратится.

«Мы предлагаем пенсионерам, которые пользовались услугами альтернативных доставщиков, задуматься над оформлением банковской карты. Это позволит пользоваться выгодными банковскими продуктами и сервисами», - отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Есть сразу несколько преимуществ получения пенсии на карту, а не наличными.

Во-первых, наличные деньги можно потерять. Карточки тоже теряются, но их можно заблокировать, оперативно защитив свои деньги. Потерянные же купюры вернуть не получится.

Кроме того, не всегда можно точно рассчитать траты в магазине, а взятых денег может не хватить. С карточкой такого не произойдет.

Наличные невозможно оперативно отправить родным в качестве подарка, зато карта позволяет совершить быстрый перевод со счета на счет.

С бумажными деньгами не выйдет заработать на покупках, а карта позволяет получать с покупок кешбэк или бонусы. Затем их можно использовать при оплате других товаров.