Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Команда из Красногородска стала лучшей на чемпионате области по хоккею

Красногородская команда стала лучшей на чемпионате Псковской области по хоккею среди команд второго дивизиона сезона-2022/2023. Об этом сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте»

По итогам соревнований золото завоевали спортсмены из команды «Красный город», серебряным призёром стала команда «ЛукиСпорт» Великих Лук. Бронзу получили хоккеисты из псковской команды «Плесков».

Лучшим бомбардиром и лучшим снайпером признаны игроки команды «Красный город» Денис Релин и Игорь Иванов соответственно. Лучший ассистент и лучший защитник — Дмитрий Гордеев и Юрий Павкин из «ЛукиСпорт». Звание лучшего нападающего присвоено Игорю Васильеву из «Плескова», лучший вратарь — Илья Уситвин из команды Пыталовского района «Метеор».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 апреля 2023

Четверо спортсменов из Псковской области вошли в сборную России по тхэквондо

27 апреля 2023

Команда из Красногородска стала лучшей на чемпионате области по хоккею
27 апреля 2023

Великолучанки завоевали золото на первенстве области по баскетболу
27 апреля 2023

Студент из Великих Лук победил в горной гонке на чемпионате России
26 апреля 2023

Печорские спортсмены завоевали серебро и бронзу в Новгороде

26 апреля 2023

В Порхове состоялось торжественное открытие ФОКОТа
26 апреля 2023

Чемпионат Псковской области по полиатлону состоялся в Кунье

26 апреля 2023

Пскович стал победителем чемпионата России по велоспорту

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...