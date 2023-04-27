Команда из Красногородска стала лучшей на чемпионате области по хоккею

13:22, 27 апреля 2023, ПАИ

Красногородская команда стала лучшей на чемпионате Псковской области по хоккею среди команд второго дивизиона сезона-2022/2023. Об этом сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

По итогам соревнований золото завоевали спортсмены из команды «Красный город», серебряным призёром стала команда «ЛукиСпорт» Великих Лук. Бронзу получили хоккеисты из псковской команды «Плесков».

Лучшим бомбардиром и лучшим снайпером признаны игроки команды «Красный город» Денис Релин и Игорь Иванов соответственно. Лучший ассистент и лучший защитник — Дмитрий Гордеев и Юрий Павкин из «ЛукиСпорт». Звание лучшего нападающего присвоено Игорю Васильеву из «Плескова», лучший вратарь — Илья Уситвин из команды Пыталовского района «Метеор».