Псковские росгвардейцы обеспечат безопасность в майские праздники

13:56, 27 апреля 2023, ПАИ

Вопросы обеспечения общественной безопасности в период проведения праздничных мероприятий в мае обсудили на заседании оперштаба в региональном управлении Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Заседание состоялось под председательством начальника регионального управления Росгвардии полковника полиции Игоря Иванова. На встрече обсудили готовность сил и средств Росгвардии к участию в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в дни майских праздников, во время подготовки и проведения в Псковской области мероприятий, посвященных Дню весны и труда и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий примут участие сотрудники ОМОН «Кром» и подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области.

Для незамедлительного реагирования на все сообщения о правонарушениях маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны будут приближены к местам массового пребывания граждан.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы продолжат проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение законодательства в области оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности.