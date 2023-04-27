Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России запустили новый образовательный проект для молодых бизнесменов

Новый образовательный онлайн-проект «Мой бизнес. Первое дело» Минэкономразвития запускает совместно с VK и Деловой средой 10 мая. Его цель — помочь новичкам запустить свой бизнес и научиться успешно его развивать. Работа ведется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Программа продлится десять недель. За время обучения участники совместно с наставниками пройдут путь от формирования идеи проекта до защиты бизнес-плана.

Опытные эксперты расскажут начинающим предпринимателям, как найти идею, собрать команду и использовать диджитал-инструменты с максимальной пользой для бизнеса. В программу будут интегрированы консультации от сотрудников центров «Мой бизнес» о мерах государственной поддержки и возможности получить грант для молодых предпринимателей в размере до 500 тысяч рублей.

Вместе с наставниками участники смогут выбрать форму предпринимательской деятельности и зарегистрировать бизнес, а также подготовят проект, с которым можно претендовать на господдержку.

«Проект «Мой бизнес. Первое дело» совместил возможности государственной инфраструктуры, образовательных и онлайн-проектов. Сама программа реализуется в удобных для молодежи форматах и на привычных платформах», — подчеркнула заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Обучение будет проходить в три этапа, во время которых состоятся вебинары и практические занятия. Трансляции лекций и общение с наставниками будут проходить на платформе Деловой среды. Информацию по вопросам участия в программе можно уточнить в псковском Центре «Мой бизнес» по тел. 8(8112) 331337. Более подробная информация о программе представлена по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 апреля 2023

Анимационный сериал «Ева. Связь сквозь время» снял МегаФон

27 апреля 2023

ТОСы Пскова могут принять участие в конкурсе на лучшую практику
27 апреля 2023

В России запустили новый образовательный проект для молодых бизнесменов
27 апреля 2023

Отдых в летних лагерях обсуждают в медиацентре ПАИ
27 апреля 2023

Сбер предоставит вузам доступ к вычислительным ресурсам для работы с GigaChat
27 апреля 2023

«Экопром»: Мы учитываем потребности садоводов при подписании договоров
27 апреля 2023

Россельхозбанк запустил умный калькулятор строительства жилого дома
27 апреля 2023

Объявлен сбор средств на строительство парка воинской славы в Великих Луках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...