Нейросеть нарисовала читателей псковской библиотеки
К флешмобу по созданию образов современной библиотеки с использованием нейросетей присоединились псковские библиотекари. Результатом эксперимента стала визуализация образа типичного посетителя псковской библиотеки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.
С помощью искусственного интеллекта сотрудники Вологодской областной научной библиотеки создали образ библиотекаря. Псковичи, в свою очередь, запечатлели типичных посетителей псковских библиотек, сгенерировав серию образов на основе технологий искусственного интеллекта, собственного опыта наблюдения и возможности нейросети kandinskiy2.1.
Созданные с помощью нейросетей «фотографии» псковских читателей опубликованы в группе «Библиотеки города Пскова» в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, что абонементом и читальными залами 11 псковских муниципальных библиотек пользуется более 25% населения Пскова. Читательские формуляры имеют более 50 тысяч псковичей, их обслуживают 65 библиотекарей.
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