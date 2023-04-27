Нейросеть нарисовала читателей псковской библиотеки

17:58, 27 апреля 2023, ПАИ

К флешмобу по созданию образов современной библиотеки с использованием нейросетей присоединились псковские библиотекари. Результатом эксперимента стала визуализация образа типичного посетителя псковской библиотеки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

С помощью искусственного интеллекта сотрудники Вологодской областной научной библиотеки создали образ библиотекаря. Псковичи, в свою очередь, запечатлели типичных посетителей псковских библиотек, сгенерировав серию образов на основе технологий искусственного интеллекта, собственного опыта наблюдения и возможности нейросети kandinskiy2.1.

Созданные с помощью нейросетей «фотографии» псковских читателей опубликованы в группе «Библиотеки города Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что абонементом и читальными залами 11 псковских муниципальных библиотек пользуется более 25% населения Пскова. Читательские формуляры имеют более 50 тысяч псковичей, их обслуживают 65 библиотекарей.