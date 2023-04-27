В России стартует кампания в поддержку чтения «У страниц нет границ»

15:09, 27 апреля 2023, ПАИ

Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявил о старте кампании по популяризации книги и чтения среди россиян. Об этом заявлено на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые».

Отечественный книжный рынок столкнулся с беспрецедентными вызовами. Среди них — дефицит бумаги и рост себестоимости производства на 30%, уход ряда западных правообладателей, падение покупательского спроса и снижение тиражей. В итоге 2022 год показал снижение объема книжного рынка, а россияне стали меньше читать. Если не изменить сложившуюся ситуацию, в ближайшие годы образовательный и интеллектуальный уровень населения может значительно снизиться, что приведет к плачевным результатам в сфере экономики, науки, культуры, сообщили в Российском книжном союзе.

Социальная рекламная кампания Российского книжного союза «У страниц нет границ» пройдет с апреля по декабрь 2023 года. Ее задача — напомнить россиянам всех возрастов о том, что чтение книг — это идеальная возможность получить знания, достоверные сведения, интересно провести свободное время.

Цель кампании — вовлечь в пространство чтения как можно более широкую аудиторию, повысить долю читающих россиян и активность чтения, напомнить о книге как источнике информации и досуга.

«Мы все знаем, как важна книга для всех сфер нашей жизни. И сегодня, когда наша реальность стремительно меняется, важно помнить о том, что чтение книг остается приоритетным инструментом формирования интеллектуального и культурного кода нации, гарантией конкурентоспособности страны. Многолетние усилия со стороны государства и издателей по поддержке интереса к чтению у россиян дают свои плоды. Данные недавнего исследования ВЦИОМ, опубликованные 17 апреля 2023 года, обнадеживают: за последние 10 лет россияне стали больше читать. Число читающих книги увеличилось с 47% в 2013 году до 57% в 2023 году», - рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.