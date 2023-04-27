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Культура

Петербургский органист даст концерт в Пскове

Петербургский органист даст концерт из цикла «Диалог продолжается» в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове 29 апреля в 16:00. Об этом ПАИ сообщили в храме.

Фото: храм Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове

Играть на музыкальном инструменте будет выпускник Санкт-Петербургского государственного университета по классу «Орган», действующий органист Санкт-Петербургской евангелической богословской академии, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Андрей Маркелов. 

В органном концерте прозвучат музыкальные произведения XVII-XXI веков: немецких композиторов эпохи барокко Николауса Брунса, Иоганна Себастьяна Баха и Дитриха Букстехуде, француза Луи Маршана, польского органиста и композитора XIX-XX веков Мечислава Суржиньски, советского и российского органиста и композитора Олега Янченко, а также знаменитого современного немецкого органиста и композитора Ханса-Андре Штамма. Музыка самых органных стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Храм открывается за 45 минут до начала концерта.

Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет.

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