Наталья Мельникова разъяснила, как жители области будут получать пенсии и пособия на майских праздниках

14:57, 27 апреля 2023, ПАИ

Управляющий отделением социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова стала гостем прямого эфира центра управления регионом. В ходе беседы она поделилась, как жители области будут получать пенсии и пособия во время майских праздников.

Псковским пенсионерам, получающим пенсии и социальные выплаты через почту, выплаты будут осуществляться согласно графику доставки и режиму работы отделений почтовой связи, начиная с 5 мая. Финансирование кредитных учреждений города Пскова и Псковского района в обычном режиме осуществляется 9 числа каждого месяца. В связи с тем, что 9 мая – это выходной день доставка пенсии планируется досрочно 5 мая. Что касается кредитных учреждений остальных районов области, то финансирование будет проведено по обычному графику 11 мая.

Дата второго этапа финансирования кредитных учреждений для города Пскова и районов области - 22 мая. Выплата мер социальной поддержки через кредитные организации за 3 число будет произведена 3 мая, через отделения почтовой связи - по графику работы почты начиная с 5 мая.

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком работающим гражданам за 8 число будет перечислена досрочно 4 мая. Выплату из средств материнского капитала за май псковские семьи получат 5 июня.

«Все обязательства социальный фонд выплатит и в полном объёме все средства и зачисления будут выполнены», – заверила Наталья Мельникова.