Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Мельникова разъяснила, как жители области будут получать пенсии и пособия на майских праздниках

Управляющий отделением социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова стала гостем прямого эфира центра управления регионом. В ходе беседы она поделилась, как жители области будут получать пенсии и пособия во время майских праздников. 

Псковским пенсионерам, получающим пенсии и социальные выплаты через почту, выплаты будут осуществляться согласно графику доставки и режиму работы отделений почтовой связи, начиная с 5 мая. Финансирование кредитных учреждений города Пскова и Псковского района в обычном режиме осуществляется 9 числа каждого месяца. В связи с тем, что 9 мая – это выходной день доставка пенсии планируется досрочно 5 мая. Что касается кредитных учреждений остальных районов области, то финансирование будет проведено по обычному графику 11 мая. 

Дата второго этапа финансирования кредитных учреждений для города Пскова и районов области - 22 мая. Выплата мер социальной поддержки через кредитные организации за 3 число будет произведена 3 мая, через отделения почтовой связи - по графику работы почты начиная с 5 мая. 

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком работающим гражданам за 8 число будет перечислена досрочно 4 мая. Выплату из средств материнского капитала за май псковские семьи получат 5 июня.

«Все обязательства социальный фонд выплатит и в полном объёме все средства и зачисления будут выполнены», – заверила Наталья Мельникова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 апреля 2023

Более 15 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Псковской области
27 апреля 2023

Анимационный сериал «Ева. Связь сквозь время» снял МегаФон

27 апреля 2023

ТОСы Пскова могут принять участие в конкурсе на лучшую практику
27 апреля 2023

В России запустили новый образовательный проект для молодых бизнесменов
27 апреля 2023

Отдых в летних лагерях обсуждают в медиацентре ПАИ
27 апреля 2023

Сбер предоставит вузам доступ к вычислительным ресурсам для работы с GigaChat
27 апреля 2023

«Экопром»: Мы учитываем потребности садоводов при подписании договоров
27 апреля 2023

Россельхозбанк запустил умный калькулятор строительства жилого дома

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...