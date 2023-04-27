Более 15 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Псковской области

15:02, 27 апреля 2023, ПАИ

Порядка 150 оздоровительных лагерей для детей будут работать в Псковской области этим летом. Об этом сообщил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Отдохнуть по путевкам смогут более 15 тысяч детей. «Лагеря вовсю готовятся, проводится ремонт и проверка системы видеонаблюдения и ограждения», - рассказал Ермаков и добавил, что также проводится обработка территорий от клещей.

Начало сезона летних лагерей - 27 мая. «Цены на питание немного выросли, стоимость путевки тоже, соответственно», - отметил Андрей Ермаков.

«Мы максимально задействуем территории и инфраструктуру лагерей. Нет такого времени, когда лагерь будет пустовать или будет неполная загруженность. Оптимально используем всю проектную мощность и территорию лагерей», - сказал врио председателя комитета по образованию и пояснил, что к сформированным отрядам добавились дети участников СВО и ребята, прибывшие с новых территорий.