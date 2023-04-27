Псковичам предлагают принять участие в конкурсе «Лидеры России»

15:56, 27 апреля 2023, ПАИ

Псковичам предлагают принять участие в масштабном конкурсе «Лидеры России». Это флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и масштабный конкурс для руководителей, сообщили организаторы конкурса.

Конкурсанты получат комплексную оценку профессиональных компетенций, рекомендации HR-специалистов по развитию управленческих навыков и смогут вступить в сообщество управленцев.

По итогам конкурса финалистам и победителям предоставят грант на обучение в размере одного миллиона рублей, карьерные консультации и рекомендации по личному и профессиональному развитию, возможность познакомиться и поработать с наставниками и топ-менеджерами, а также руководителями крупных компаний.

Принять участие смогут все желающие в возрасте до 55 лет с управленческим опытом от двух лет.

Конкурс включает дистанционный и очные этапы. На дистанционном этапе участники проходят оценку управленческих компетенций. По итогам лучшие конкурсанты участвуют в очном финале, где решают управленческие задания.

Пройти регистрацию нужно на сайте конкурса, заполнив анкету участника до 14 мая включительно.