Школу на тысячу мест планируют построить на Запсковье к 2024 году

15:27, 27 апреля 2023, ПАИ

Новую школу на тысячу мест планируют построить на Запсковье. Об этом сообщил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Образовательное учреждение появится в 15-м микрорайоне Запсковья. В настоящее время уже заключен контракт и ведутся проектные работы. По графику, к концу этого календарного года «подрядчики будут физически выходить на объект», сказал Андрей Ермаков.

«Очень важная инфраструктурная позиция, очень много вопросов, в том числе в социальных сетях, адресуют, когда построят школу. Построим ее до конца 2024 года», - резюмировал врио председателя профильного комитета.