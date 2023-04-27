В Великих Луках неверно определили победителя на торгах на поставку фонарей

15:51, 27 апреля 2023, ПАИ

Администрация Великих Лук неверно определила победителя на торгах на поставку светодиодных светильников для уличного освещения. Об этом сообщается в Telegram-канале псковского УФАС.

Выбранный заказчиком поставщик - ООО «Лед-Энерго» - не указал в заявке номер записи из реестра радиоэлектронной продукции, подтверждающий происхождение товаров из России, а предоставил лишь номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции.

Кроме того, проект контракта содержал характеристики светильников, которые не соответствовали заявке победителя.

Согласно закону о контрактной системе, такая заявка подлежит отклонению.

УФАС признало жалобу обоснованной и выдало предписание отменить протокол подведения итогов и повторно рассмотреть заявки. Арбитражный суд Псковской области поддержал это решение.