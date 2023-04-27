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Общество

Стоимость аренды домов снизилась в Псковской области

Снижение стоимости аренды произошло в Псковской области за год. Об этом сообщается на сайте базы объявлений недвижимости «Мир Квартир».

С начала года стоимость снизилась на 11,6%, а за год – на 8,1%. Кроме того, ставки аренды домов в Санкт-Петербурге с начала года упали на 3,9% (до 60 049 рублей в месяц), в Ленинградской области также снизились на 0,7% (до 54 697 рублей в месяц).

В среднем по стране дом сдается за 32 623 рубля в месяц, что на 10,5% больше, чем в январе, а коттеджи стали сдаваться на 11,1% дороже.

«В прошлом году стоимость аренды падала весь год, за исключением летнего сезона. В этом году цены не только восстановились, но и немного перекрыли показатели 2020-2021 годов. Возможно, причиной тому стали ограниченные возможности для отдыха за границей, и люди стали выбирать более экономичный вариант съема дачи на лето. Те, кто предпочли долгосрочную аренду дома вместо квартиры, тоже имеют свой резон: из расчета на единицу площади она дешевле. Нет сомнений, что в ближайшие пару месяцев ценники продолжат расти – высокий сезон только начинается», – отметил генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.

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