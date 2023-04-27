Марш-эстафета в честь 78-й годовщины Победы пройдет в Пскове

16:57, 27 апреля 2023, ПАИ

Марш-эстафета в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдёт в Пскове 29 апреля. В город прибудут 25 участников акции на автомобилях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Запланировано возложение цветов и венков к мемориалам воинской славы, прохождение торжественным маршем роты почетного караула, торжественное развертывание копии Знамени Победы.

Вслед за Псковом автомарш примут поселок Идрица, город Великие Луки и деревня Лобок.

Отметим, что эстафета стартовала 17 марта. Она проходит через 110 городов России, Беларуси, Казахстана, Абхазии и Южной Осетии и завершится 9 мая в Москве.