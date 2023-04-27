«Диктант Победы» прошел в Псковском музее-заповеднике

17:03, 27 апреля 2023, ПАИ

Всероссийская просветительская акция «Диктант Победы 2023», которая посвящена Великой Отечественной войне, прошла в главном здании Псковского музея-заповедника 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Площадкой проведения акции стало пространство экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Перед началом диктанта старший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Юрий Конов провел для участников небольшую экскурсию по экспозиции и рассказал о наиболее интересных и значимых экспонатах.

Основными участниками «Диктанта Победы 2023» стали ученики 11 класса Псковского технического лицея, которые пришли в музей, чтобы проверить свои знания военной истории. Как отмечают сотрудники музея, ребята очень ответственно подошли к написанию работы, вдумчиво и не торопясь решали задания диктанта.

«Я пришел сегодня на диктант, так как считаю, что историю нашей страны и страны, которая была ранее, то есть Советского Союза, ни в коем случае нельзя забывать. Советский народ совершил подвиг, одержав победу в Великой Отечественной войне, и мы, как наследники героев, должны чтить их память и не забывать об их подвиге», – поделился ученик 11 класса Псковского технического лицея Константин Данилов.

Напомним, что «Диктант Победы» призван проверить знания участников о ключевых событиях Великой Отечественной войны, он позволяет прикоснуться к исторической памяти, попробовать свои силы и узнать новое о прошедшей войне и ее героях. Впервые мероприятие прошло в 2019 году, с тех пор оно стало ежегодным.