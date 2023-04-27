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Общество

Третий международный поход стартует в Печорском районе 4 мая

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Третий международный поход пройдет в Печорском районе Псковской области с 4 по 6 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В прошлом году его участники провели несколько дней в деревне Холматка Островского района, на территории военно-мемориального комплекса «Линия Сталина». В этом году гости разместятся в «Доме паломника» в Печорах.

Организаторами мероприятия стали УМВД России по Псковской области и правительство региона. К реализации проекта активно подключились также представители министерства обороны, совета по молодежной политике при главе города Пскова, общественных организаций. В масштабном патриотическом мероприятии в этом году традиционно примут участие школьники из Псковской области, Пермского края, Забайкальского края, Удмуртской Республики и Витебской области Республики Беларусь. Кроме того, впервые к походу присоединяются гости из Московской области.

Главная цель - сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны.

В течение трех дней ребятам предстоит жить бок о бок в походном палаточном лагере и принять участие в мероприятиях спортивной, культурной и воспитательной направленности, которые подготовили для них организаторы.

Старт походу дадут почетные гости. Среди них - губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников, заместитель начальника ГУОООП МВД России генерал-майор полиции Вадим Гайдов, представитель МВД Республики Беларусь в посольстве Республики Беларусь в Российской федерации генерал-майор полиции Александр Ковальчук, директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профильного образования города Москвы «Московский центр «Патриот. Спорт» Марат Кучушев, начальник УМВД России по Забайкальскому краю генерал-майор полиции Вячеслав Еговцев.

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