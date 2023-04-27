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Общество

Форум «Молодёжь Гдовщины» стартует с 30 апреля

III форум для молодёжи из волостей Гдовского района от 14 до 40 лет пройдет в городе Гдове 30 апреля и 1 мая. Об этом сообщается в группе районного Молодёжного центра в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Молодёжный центр Гдовского района

В этом году мероприятие будет проходить в рамках празднования 700-летия первого упоминания Гдова в Псковской первой летописи.

На форум «Молодёжь Гдовщины» представили для решения пять кейсов. «Защита состоится 30 апреля. Авторы лучших идей будут награждены партнёрами форума на закрытии «Молодёжи Гдовщины» 1 мая», - говорится в сообщении.

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