Форум «Молодёжь Гдовщины» стартует с 30 апреля

17:54, 27 апреля 2023, ПАИ

III форум для молодёжи из волостей Гдовского района от 14 до 40 лет пройдет в городе Гдове 30 апреля и 1 мая. Об этом сообщается в группе районного Молодёжного центра в соцсети «ВКонтакте».

В этом году мероприятие будет проходить в рамках празднования 700-летия первого упоминания Гдова в Псковской первой летописи.

На форум «Молодёжь Гдовщины» представили для решения пять кейсов. «Защита состоится 30 апреля. Авторы лучших идей будут награждены партнёрами форума на закрытии «Молодёжи Гдовщины» 1 мая», - говорится в сообщении.