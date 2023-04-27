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Кинологи Псковской таможни признаны лучшими в СЗФО

Кинологи из Псковской таможни стали лучшими в соревнованиях по многоборью среди специалистов-кинологов Северо-Западного таможенного управления. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Семь команд и четырнадцать собак из Санкт-Петербурга, Выборга, Кингисеппа, Пскова, Мурманска и Архангельска приехали в Сортавальский район Республики Карелии, чтобы показать свои профессиональные навыки в поиске наркотических средств и денежных знаков. Из них восемь собак специализировалось в поиске наркотиков, а шесть – в поиске денег.

На разных этапах участники соревнований искали наркотики и наличные в багаже и в помещении, грузовом и легковом автотранспорте, а также демонстрировали дрессуру и послушание.

За каждое правильно выполненное задание судьи присваивали участнику баллы. Чем меньше ошибок при прохождении этапа совершал конкурсант, тем больше очков зарабатывал. Максимальное значение за этап составляло сто баллов, в сумме участник соревнования мог набрать до пятисот очков.

В командном зачете победили кинологи Псковской таможни: Елена Гришмановская со спаниелем Хана Харитоновна и Владимир Дунаев с лабрадором-ретривером Сокровище Души Елисей Буза.

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