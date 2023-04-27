Благотворительный концерт в помощь бойцам СВО организуют профсоюзы и администрация Великих Лук

19:15, 27 апреля 2023, ПАИ

Сегодня, 27 апреля, состоялась рабочая встреча председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова с главой города Великие Луки Николаем Козловским. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного совета профсоюзов.

В ходе встречи стороны обсудили предложения первичных профсоюзных организаций Великих Лук, которые прозвучали сегодня в рамках заседания координационного совета.

В частности, Николай Козловский поддержал идею проведения для членов профсоюза и студенчества производственных экскурсий на крупнейших предприятиях города. «Подобная работа, которая уже ведётся в областном центре, способствует популяризации рабочих профессий, знакомит с правилами охраны труда, с производственным циклом, набором социальных гарантий», — сообщили в облсовпрофе

Также муниципалитет поддержит инициативу профсоюзов в проведении благотворительного концерта для семей участников СВО в мае 2023 года. Подобный концерт пройдёт в Пскове 1 мая. В ходе мероприятия будет организован сбор гуманитарной помощи и денежных средств с целью приобретения всего необходимого для отправки бойцам в зону СВО.

В рамках встречи участники также уделили внимание профсоюзной здравнице «Голубые озёра», обсудили программу оздоровления сотрудников предприятий Великих Лук, которую профсоюзы подготовят в ближайшее время.

«Повестка была большой: зарплата, социальные гарантии, социально-экономическое состояние муниципального образования, кадровый потенциал и т. д. В завершение встречи договорились, как в кратчайшие сроки пролонгировать соглашение и сформировать новый состав трёхсторонней муниципальной комиссии», — отметил Игорь Иванов.