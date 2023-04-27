Определились победители пяти компетенций конкурса «Абилимпикс»
Эстафета конкурсных соревнований VIII Псковского чемпионата «Абилимпикс» передана производственным интеграционным мастерским им. Вернера Петера Шмитца. Об этом сообщает комитет по образованию Псковской области.
Участники категории «Специалист» соревновались в двух компентенция — «Флористика» и «Швея». Все участники соревнований справились с конкурсными заданиями.
Места распределились следующим образом.
Компетенция «Флористика» (специалисты):
- 1-е место – Голубев Даниил,
- 2-е место – Цыбина Алла,
- 3-е место – Николаев Дмитрий.
Компетенция «Швея» (специалисты):
- 1-е место – Селезнева Любовь,
- 2-е место – Людвиченко Марина,
- 3-е место – Коношенко Наталья.
Площадками лоя проведения соревнований по компетенциям «Портной», «Слесарное дело» и «Макетирование» стали специально подготовленные и оборудованные учебно-производственные мастерские Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.
Места победителей соревнований распределились следующим образом.
Компетенция «Портной» (студенты):
- 1-е место – Дмитриева Алина,
- 2-е место – Илюшина Виктория,
- 3-е место – Алексеева Елизавета.
Компетенция «Слесарное дело» (студенты):
- 1-е место – Кузисте Артём,
- 2-е место – Эрлин Владимир,
- 3-е место – Афанасьев Кирсан.
Компетенции «Макетирование» (студенты):
- 1-е место – Иванов Александр,
- 2-е место – Никандров Константин,
- 3-е место – Зуев Виталий.
Студенты успешно справились с поставленными задачами и в ближайшее время представят Псковский регион на отборочных соревнованиях национального чемпионата.
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