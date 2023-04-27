Определились победители пяти компетенций конкурса «Абилимпикс»

20:40, 27 апреля 2023, ПАИ

Эстафета конкурсных соревнований VIII Псковского чемпионата «Абилимпикс» передана производственным интеграционным мастерским им. Вернера Петера Шмитца. Об этом сообщает комитет по образованию Псковской области.

Участники категории «Специалист» соревновались в двух компентенция — «Флористика» и «Швея». Все участники соревнований справились с конкурсными заданиями.

Места распределились следующим образом.

Компетенция «Флористика» (специалисты):

1-е место – Голубев Даниил,

2-е место – Цыбина Алла,

3-е место – Николаев Дмитрий.

Компетенция «Швея» (специалисты):

1-е место – Селезнева Любовь,

2-е место – Людвиченко Марина,

3-е место – Коношенко Наталья.

Площадками лоя проведения соревнований по компетенциям «Портной», «Слесарное дело» и «Макетирование» стали специально подготовленные и оборудованные учебно-производственные мастерские Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Места победителей соревнований распределились следующим образом.

Компетенция «Портной» (студенты):

1-е место – Дмитриева Алина,

2-е место – Илюшина Виктория,

3-е место – Алексеева Елизавета.

Компетенция «Слесарное дело» (студенты):

1-е место – Кузисте Артём,

2-е место – Эрлин Владимир,

3-е место – Афанасьев Кирсан.

Компетенции «Макетирование» (студенты):

1-е место – Иванов Александр,

2-е место – Никандров Константин,

3-е место – Зуев Виталий.

Студенты успешно справились с поставленными задачами и в ближайшее время представят Псковский регион на отборочных соревнованиях национального чемпионата.