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Общество

Реставрацию Пороховых погребов в Псковском кремле завершат в июле

Фото из телеграм-канала «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»

В июле 2023 года планируется завершение реставрации Пороховых погребов в Псковском кремле. Об этом сообщает телеграм-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

Работы идут полным ходом. В подклетах на больших площадях проведена вычинка и замена поражённого грибком камня, выполнены штукатурные работы. Началась подводка коммуникаций.

Фото из телеграм-канала «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»

В результате реализации инженерных проектов памятник получит современное централизованное отопление от собственной котельной и новое подключение к электросетям.

Псковский кром (кремль) — историко-архитектурный центр Пскова. Год постройки — конец XI – начало XII в. В зоне ответственности АНО «Возрождение» несколько объектов ансамбля Псковского кремля: Троицкий собор постройки 1682–1699 гг., колокольня, Пороховые погреба, дом причта.

Фото из телеграм-канала «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»

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