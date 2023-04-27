Реставрацию Пороховых погребов в Псковском кремле завершат в июле

21:02, 27 апреля 2023, ПАИ

В июле 2023 года планируется завершение реставрации Пороховых погребов в Псковском кремле. Об этом сообщает телеграм-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

Работы идут полным ходом. В подклетах на больших площадях проведена вычинка и замена поражённого грибком камня, выполнены штукатурные работы. Началась подводка коммуникаций.

В результате реализации инженерных проектов памятник получит современное централизованное отопление от собственной котельной и новое подключение к электросетям.

Псковский кром (кремль) — историко-архитектурный центр Пскова. Год постройки — конец XI – начало XII в. В зоне ответственности АНО «Возрождение» несколько объектов ансамбля Псковского кремля: Троицкий собор постройки 1682–1699 гг., колокольня, Пороховые погреба, дом причта.