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Общество

Турмаршруты, связанные с событиями Великой Отечественной войны, создадут по поручению президента

Президент России Владимир Путин поручил Правительству России до 30 декабря определить туристические маршруты, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Правительству РФ определить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации тематические маршруты, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, и включить их в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)», — говорится в поручении.

Срок исполнения — до 30 декабря 2023 года.

Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ.

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