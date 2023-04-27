Турмаршруты, связанные с событиями Великой Отечественной войны, создадут по поручению президента

22:14, 27 апреля 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил Правительству России до 30 декабря определить туристические маршруты, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Правительству РФ определить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации тематические маршруты, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, и включить их в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)», — говорится в поручении.

Срок исполнения — до 30 декабря 2023 года.

Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ.