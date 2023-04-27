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Общество

Пятый традиционный легкоатлетический пробег состоялся в Порхове

Фото газеты «Порховский вестник»

27 апреля в Порхове прошёл пятый традиционный легкоатлетический пробег «Дулаг-100», посвящённый памяти жертв фашизма. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

Председатель комитета по спорту и молодёжной политике администрации Порховского района Анатолий Дюбин напомнил участникам об истории этого трагического места и этапах строительства монумента. Память погибших узников почтили минутой молчания, к памятному кресту лучшие спортсмены района возложили траурную гирлянду. Глава района Юрий Семёнов приветствовал участников. Он подчеркнул, что историю забывать нельзя, и пожелал удачных стартов.

Фото газеты «Порховский вестник»

Дождь внёс свои коррективы, но не убавил у легкоатлетов спортивного азарта. Соревновались на дистанциях 1, 2 и 3 км. По завершении пробегов состоялось награждение победителей.

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