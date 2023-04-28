Опубликован график работы великолукской больницы в праздники

07:42, 28 апреля 2023, ПАИ

Жителям сообщили график работы Великолукской межрайонной больницы в выходные и праздничные дни. Учреждение опубликовало его в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Так, амбулаторно-поликлинические службы поликлиник № 1, 2, 3, филиала «Куньинский» работают:

- 29 апреля, 6 мая, 8 мая с 09:00 до 16:00;

- 30 апреля, 7 мая с 09:00 до 15:00;

- 1 мая, 9 мая с 09:00 до 14:00.

График женской консультации:

- с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая с 09:00 до 14:00.

С 2 мая по 5 мая все подразделения Великолукской межрайонной больницы работают в штатном режиме.