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Общество

Опубликован график работы великолукской больницы в праздники

Жителям сообщили график работы Великолукской межрайонной больницы в выходные и праздничные дни. Учреждение опубликовало его в своей группе в соцсети «ВКонтакте».  

Фото: Группа «ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» в соцсети «ВКонтакте»

Так, амбулаторно-поликлинические службы поликлиник № 1, 2, 3, филиала «Куньинский» работают:
- 29 апреля, 6 мая, 8 мая с 09:00 до 16:00;
- 30 апреля, 7 мая с 09:00 до 15:00;
- 1 мая, 9 мая с 09:00 до 14:00.

График женской консультации:
- с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая с 09:00 до 14:00.

С 2 мая по 5 мая все подразделения Великолукской межрайонной больницы работают в штатном режиме.

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Опубликован график работы великолукской больницы в праздники

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