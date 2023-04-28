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Общество

Новые правила поверки счетчиков газа вводятся в России с 1 мая

Ужесточение правил поверки газовых счетчиков с 1 мая снизит риск переплаты из-за сбоя показаний и поможет выявить махинации, пояснила юрист Елена Кудерко, пишет «Прайм».

«Одним из кошмаров собственника жилого помещения (как квартиры, так и дома) является безучетное потребление коммунальных ресурсов. Неважно, идет речь о холодной и горячей воде или электроэнергии — платить придется гораздо больше», — отметила она.

Так получается, если прибор учета — в повседневной жизни счетчик — не прошел своевременную поверку или поврежден. Чтобы этого избежать, с 1 мая 2023 года в отношении поверки газовых счетчиков без встроенного программного обеспечения вводятся более жесткие правила.

Их предусматривает вступивший в силу с 1 мая ГОСТ Р 8.1017-2023. Мастер проверит, есть ли малейшие признаки использования на счетчике когда-либо магнитных устройств для искажения показаний. Если такой факт установят, в отношении собственника будет составлен акт, дальнейшее рассмотрение которого ведут уже в газовой компании.

Новые правила носят не только экономический смысл, но и обеспечивают безопасность: поверка счетчиков производится по четырем пунктам, что позволит избежать утечки газа и предотвратить все связанные с этим негативные последствия.

Поверка включает в себя: внешний осмотр на предмет механических повреждений, опробование, определение перепада давления на счетчике, определение погрешности в учете. Проводить поверку вправе только специализированная организация, которая имеет аккредитацию. Перечень таких компаний имеется на сайте Росаккредитации. Как правило, поверка проходит без демонтажа, то есть прямо в квартире.

По окончании поверки составляется акт и вносятся данные в паспорт счетчика. Важно помнить, что юридическую силу имеют только сведения, отраженные в электронном реестре Росстандарта. Отследить своевременность и правильность внесения таких данных поверяющей организацией будет совершенно не лишним, поскольку за нарушение сроков предусмотрена гражданская ответственность.

Неисправность прибора учета будет основанием для перерасчета и начисления платы за газ по нормативу, исходя из числа зарегистрированных в жилом помещении граждан. Это, как правило, значительно выше фактического потребления, которое можно отследить по прибору учета. Кроме того, станет проще доказать, что хозяин «колдовал» над счетчиками. За это по закону полагается крупный штраф, заключила юрист.

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