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Общество

Психотерапевтическую службу для бойцов СВО предлагают создать в России

Минздрав предлагает создать службу психолого-психотерапевтической помощи участникам и ветеранам специальной военной операции на Украине. Предполагается, что она будет работать в государственной и муниципальной системе здравоохранения. Об этом говорится в итоговом отчете Минздрава за 2022 год, пишет газета «Ведомости».

Ветеран будет начинать свое взаимодействие с новой службой через социальных координаторов государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» в своем регионе. Далее с ветераном пообщается медицинский психолог и проведет быструю диагностику с помощью специальных опросников. При выявлении у участника спецоперации признаков психических расстройств его направят на консультацию к психотерапевту или психиатру, говорится в отчете ведомства.

В дальнейшем в зависимости от показаний помощь оказывается амбулаторно или в психиатрическом дневном стационаре, общепсихиатрическом, психотерапевтическом или соматопсихиатрическом отделениях. Для экстренных кризисных консультаций будет работать телефон доверия, сказано в документе. Кроме того, специалисты Минздрава, Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и т. д. разработали проект методических рекомендаций по организации скрининга участников спецоперации и их семей для раннего выявления у них психических расстройств.

Организовывать работу службы будут профильные центры Минздрава – НМИЦ ПН им. В. П. Сербского и НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева.

Главная роль в работе службы отведена медицинским психологам и психотерапевтам, принимающим в специальных кабинетах в многопрофильных больницах. Такие кабинеты, а также психосоматические отделения, согласно документу, должны будут появиться в России с 1 июня. Для работы службы потребуется 1112 медицинских психологов и 556 психотерапевтов, предварительно подсчитали специалисты Минздрава.

В регионах сейчас нет достаточного количества специалистов, способных работать с военными травмами, говорила ранее первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова. По словам клинического психолога Ильи Гавина, программы повышения квалификации в этом направлении были бы не лишними, при этом важно, чтобы они базировались на доказательной терапии, например когнитивно-поведенческой терапии или ее ответвлениях.

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