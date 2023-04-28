Соревнования по батутному фристайлу пройдут в Пскове

08:20, 28 апреля 2023, ПАИ

Городские соревнования по батутному фристайлу AirBattle 23 пройдут в Пскове 29 апреля. Об этом сообщается в группе одного из батутных центров города.

«AirBattle 23 – это единственная возможность фристайлеров нашего города показать себя в таком уникальном и экстремальном виде спорта, как батутный фристайл, а у жителей города – увидеть зрелищные выступления наших спортсменов и научиться прыгать самому на ночной тусовке после соревнований», - отмечают организаторы.

Как рассказали в батутном центре, гостей и участников ждут:

- зрелищные выступления спортсменов,

- необыкновенный опыт,

- драйвовая атмосфера.