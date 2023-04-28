Соревнования по батутному фристайлу пройдут в Пскове
Городские соревнования по батутному фристайлу AirBattle 23 пройдут в Пскове 29 апреля. Об этом сообщается в группе одного из батутных центров города.
«AirBattle 23 – это единственная возможность фристайлеров нашего города показать себя в таком уникальном и экстремальном виде спорта, как батутный фристайл, а у жителей города – увидеть зрелищные выступления наших спортсменов и научиться прыгать самому на ночной тусовке после соревнований», - отмечают организаторы.
Как рассказали в батутном центре, гостей и участников ждут:
- зрелищные выступления спортсменов,
- необыкновенный опыт,
- драйвовая атмосфера.
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