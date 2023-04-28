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Общество

Более 30% псковичей готовы уйти к другому работодателю ради удаленки – опрос

За что жители Псковской области любят свою работу и компанию, а также какие факторы заставят их перейти к другому работодателю, показало исследование hh.ru.

Кроме достойной зарплаты, которая является весомым фактором для всех опрошенных, в топ вошли удобный график работы и удаленка – за это любит свою работу каждый второй (53%) в регионе. Комфортные условия труда, а также хорошее отношение начальства к подчиненным отметили 51% и 47% соответственно. Все эти факторы лидируют у респондентов по значимости и составляют костяк причин хорошего отношения к текущей работе, отмечают специалисты.

Также 44% местных жителей ценят работу и компанию, потому что благодаря им ощущают стабильность. Каждый третий респондент отметил, что любит работу за то, что она дает возможность решать интересные задачи и развивать профессиональные компетенции.

Каждый пятый (24%) любит работу, потому что она приносит ему признание. Ещё 10% местных респондентов привязаны к своей работе и компании, потому что там их не заставляют соблюдать дресс-код. Соцпакет и нематериальные бонусы радуют 20% местных жителей.

«Между тем респонденты честно признались, что несмотря на то, что сейчас трудоустроены и в целом удовлетворены работой, они готовы уволиться и перейти в новую компанию. И в данном случае основной причиной, почему люди готовы уйти с, казалось бы, любимой работы, вновь стали деньги. 75% респондентов заявили в ходе опроса, что повышенный уровень зарплаты повлияет на них и они уйдут к другому работодателю. Чаще всего об этом заявляли представители сферы закупок, розничной торговли, безопасности, транспорта и производства. А вот реже других готовы бросить компанию даже ради повышения зарплаты в другом месте работники сферы искусства, науки и образования», – отмечает руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Возможность удаленной работы оказалась на втором месте по заманчивости после высокой зарплаты, удаленку отметил каждый третий опрошенный (35%). Интересные задачи как причину для смены компании указали 31%. Повышение в должности заставит бросить даже любимую работу 22% респондентов, перспективная профессия в новой компании привлечет внимание каждого четвертого (25%).

«Ещё немаловажные факторы, помогающие хантить местных жителей: лояльное руководство в новой компании (отметил каждый пятый опрошенный, или 18%), более свободная атмосфера в коллективе (15%), комфортный офис (10%), дружелюбный коллектив (25%)», – подчеркнули эксперты.  

В разрезе профессий самыми амбициозными и готовыми уйти в другую компанию ради повышения в должности оказались работники сферы безопасности (каждый второй опрошенный, или 47%). Ради работы на удаленке в новой компании уволятся со старой 40% работников креативной среды. Возможность перейти на новую перспективную работу привлекает по большей части медиков (37%) и производственников (36%), дружелюбный коллектив на новом месте станет решающим фактором, чтобы уволиться со старой работы, для каждого третьего сотрудника в розничной торговле.

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