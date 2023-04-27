Три иностранца попытались незаконно пересечь границу в Себежском районе

09:15, 28 апреля 2023, ПАИ

Трое иностранцев, находясь на территории Белоруссии и не имея возможности попасть в страны Евросоюза, незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации, однако вскоре были задержаны в лесу сотрудниками пограничной службы. Это произошло 24 апреля в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Сейчас в отношении иностранцев в возрасте от 17 до 19 лет расследуется уголовное дело. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ).

Иностранцам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, и по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.