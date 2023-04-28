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Общество

Персональные письма от президента получат псковские ветераны

Ветераны Великой Отечественной войны получат письма с персональным поздравлением от президента России в преддверии 9 Мая. Около полумиллиона таких почтовых отправлений вручат сотрудники «Почты России» лично в руки адресатам по всей стране. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области. 

Почтальоны займутся разноской писем в период с 2 по 8 мая. Почтовое отправление будет включать поздравление с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, подписанное главой государства Владимиром Путиным. 

Фото: пресс-служба УФПС по Псковской области

Как отметили в управлении, почтальоны будут стремиться, чтобы все адресаты получили письма в срок. При необходимости специалисты «Почты России» уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравление по актуальному адресу. Если получателя не окажется дома, например, он переехал на дачу или находится на лечении, письмо будет храниться в ближайшем отделении ещё месяц, а почтальон в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставить поздравления. 

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