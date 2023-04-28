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Общество

40 млн рублей потратили псковичи со SberPay Online в этом году

Фото: ПАО «Сбербанк»

В марте прошлого года жители Псковской области потратили со SberPay Online 10 млн рублей, а в этом году – уже 40 млн. Доля онлайн-платежей теперь составляет 43% от интернет-эквайринга Сбера в регионе против 16% в 2022 году, сообщили в пресс-службе банка.

Оплачивать покупки со SberPay Online просто – при оформлении покупки нужно нажать на зелёную кнопку SberPay. Тогда не придётся вводить данные карты на сайте магазина, а подтвердить оплату можно будет в приложении СберБанк Онлайн.

«Статистика показывает, что псковичи всё чаще выбирают максимально быстрые и удобные способы оплаты. Параллельно со SberPay Online мы развиваем сервис оплаты по QR. Так, объем платежей через QR-код в Псковской области в марте составил более 28 млн рублей, что в 2,4 раза больше показателя прошлого года», - рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

SberPay Online – быстрый и популярный способ оплаты покупок в интернете. Ежемесячное число пользователей этой платежной системы по России достигло 25 млн человек.

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