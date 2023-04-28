Как укрепить иммунитет, расскажут на «Серебряном дожде»

10:11, 28 апреля 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 апреля, в 14:00. Собеседником ведущих станет аллерголог-иммунолог Анастасия Кирильчик.

В эфире обсудят следующие темы:

- Где находится иммунитет?

- В чем сила, брат: почему одни болеют часто, а другие - редко?

- Главный маркер проблем с иммунитетом.

- Выводим на чистую воду: пять врагов иммунитета.

- Чем действительно можно укрепить иммунитет?

- Нужно ли посещать иммунолога для профилактики?

Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».