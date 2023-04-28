Как укрепить иммунитет, расскажут на «Серебряном дожде»
Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 апреля, в 14:00. Собеседником ведущих станет аллерголог-иммунолог Анастасия Кирильчик.
В эфире обсудят следующие темы:
- Где находится иммунитет?
- В чем сила, брат: почему одни болеют часто, а другие - редко?
- Главный маркер проблем с иммунитетом.
- Выводим на чистую воду: пять врагов иммунитета.
- Чем действительно можно укрепить иммунитет?
- Нужно ли посещать иммунолога для профилактики?
Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Комментарии: 0 Обсудить >>>