Демонтаж самовольных конструкций обсудили депутаты Псковской гордумы

11:09, 28 апреля 2023, ПАИ

Новое положение, согласно которому облик города должен улучшиться, приняли депутаты на очередной, 10-й сессии Псковской городской Думы, передает корреспондент ПАИ.

К самовольно установленным объектам движимого имущества, согласно принятому положению, относятся сараи, металлические гаражи, контейнеры, ограждения торговых павильонов, торговые автоматы, платежные терминалы, летние кафе.

Организовывать выявление и демонтаж таких объектов будет Контрольное управление Пскова. Транспортировкой, хранением и демонтажом будет заниматься Служба благоустройства города.

После обследования составят акт о демонтаже объекта и на его основе — соответствующее постановление, которое опубликуют в газете «Псковские новости» и на официальном сайте «Город Псков». Затем таким же образом публикуются документы о том, что демонтаж произведен.

Храниться демонтированные объекты будут в течение 6 месяцев. Собственник по желанию сможет вернуть их себе, предварительно заплатив в городскую казну за хранение имущества.