Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Демонтаж самовольных конструкций обсудили депутаты Псковской гордумы

Новое положение, согласно которому облик города должен улучшиться, приняли депутаты на очередной, 10-й сессии Псковской городской Думы, передает корреспондент ПАИ.

К самовольно установленным объектам движимого имущества, согласно принятому положению, относятся сараи, металлические гаражи, контейнеры, ограждения торговых павильонов, торговые автоматы, платежные терминалы, летние кафе.

Организовывать выявление и демонтаж таких объектов будет Контрольное управление Пскова. Транспортировкой, хранением и демонтажом будет заниматься Служба благоустройства города.

После обследования составят акт о демонтаже объекта и на его основе — соответствующее постановление, которое опубликуют в газете «Псковские новости» и на официальном сайте «Город Псков». Затем таким же образом публикуются документы о том, что демонтаж произведен.

Храниться демонтированные объекты будут в течение 6 месяцев. Собственник по желанию сможет вернуть их себе, предварительно заплатив в городскую казну за хранение имущества.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 апреля 2023

Михаил Ведерников наградил лучших спасателей и пожарных
28 апреля 2023

Необычное письмо нашли сотрудники псковского архива
28 апреля 2023

Роспотребнадзор дал советы по выбору хорошего мяса для шашлыка
28 апреля 2023

В Дедовичах будут регистрировать браки в библиотеке
28 апреля 2023

Новый сезон в Полистовском заповеднике обсуждают в медиацентре ПАИ
28 апреля 2023

В Пскове изменили положение о присвоении звания почетного гражданина города
28 апреля 2023

Пскович завоевал диплом за артистизм на Дельфийских играх
28 апреля 2023

Демонтаж самовольных конструкций обсудили депутаты Псковской гордумы

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...