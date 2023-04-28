Конфискованный раритетный мотоцикл передали музею в Острове

11:38, 28 апреля 2023, ПАИ

Изъятые на российско-латвийской границе оригинальные части мотоцикла марки Adler M-100 передали в Военно-исторический музей-заповедник Псковской области, расположенный в Островском районе. Раритетный немецкий мотоцикл представляет собой культурную ценность. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении ФССП.

Уточняется, что попытку переправить разобранный мотоцикл через границу России пресекли cотрудники таможенного поста автомобильного пункта пропуска «Убылинка» Псковской области. Незадекларированный товар перевозился автотранспортом и состоял из 93 деталей. Экспертиза показала, что предметы являются оригинальными частями транспортного средства марки Adler M-100 и в сборе данный транспорт относится к категории «культурная ценность».

В отделение судебных приставов Островского и Пыталовского района поступило решение суда о необходимости передать культурную ценность в музей. Для исполнения решения судебный пристав-исполнитель направил запрос в Управление Министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу о необходимости внести в реестр музеев федерального значения Военно-исторический музей-заповедник Псковской области. Только в этом случае детали можно было бы передать в музей на ответственное хранение. В результате музей в городе Острове теперь является учреждением федерального значения, говорится в релизе.

Все 93 предмета были переданы в музей, мотоцикл Adler M-100 собрали, и теперь он на ходу. Сегодня раритетный транспорт дополняет экспозицию транспорта Военно-исторического музея-заповедника Псковской области.