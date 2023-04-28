В Пскове изменили положение о присвоении звания почетного гражданина города

11:17, 28 апреля 2023, ПАИ

Депутаты внесли изменения в положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова». На сессии городской Думы 28 апреля документ решили дополнить критерием оценки для присвоения почетного звания «в виде совершения выдающихся подвигов и проявления высоких образцов гражданского долга и трудовой доблести во имя Пскова и Российской Федерации», передает корреспондент ПАИ.

Также, согласно изменениям, кандидат на высокую должность должен проживать в Пскове не менее 20 лет. Меняется и размер денежной ежемесячной выплаты - он вырастет с 2 529 рублей до 8 800.

Добавим, что положение о присвоении высокого звания было принято 13 февраля 2001 года. В течение двух десятилетий в него вносились дополнения.