Псковичи прибыли в Москву для выступления в Музее Победы

11:29, 28 апреля 2023, ПАИ

К предстоящим выступлениям в рамках Межнационального кросс-культурного проекта «Покуда сердца стучат» готовятся студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Мероприятие состоится в Музее Победы в Москве и в Ржевском мемориале Советскому солдату в Тверской области 29 и 30 апреля соответственно, сообщили ПАИ в колледже.

Вместе с псковичами в патриотической акции примут участие молодые чтецы из Татарстана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Москвы, Тверской и Луганской областей. Многоголосный чтецкий хор исполнит поэму Роберта Рождественского «Реквием».

С 25 апреля в Москве проходит активная подготовка к выступлениям: репетиции в Музее Победы и Доме актера, мастер-классы по сценической речи, ритмике, актёрскому мастерству в Театральном институте имени Бориса Щукина.

Помимо репетиционной работы, студенты колледжа побывали на экскурсии в Государственном музее им. Пушкина и Музее Победы.

Напомним, что руководителем проекта является Марина Багдасарян, педагог, театральный обозреватель, кандидат педагогических наук, шеф-редактор радио «Культура», автор и ведущая программ, сценарист, режиссер и продюсер. Автор рече-голосовой партитуры – Мария Оссовская, кандидат филологических наук, профессор Театрального института имени Бориса Щукина, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской Республики, художественный руководитель Московского театра чтеца.