Пскович завоевал диплом за артистизм на Дельфийских играх

11:12, 28 апреля 2023, ПАИ

Участник студии «Псковский цирк» Егор Табунщиков завоевал диплом за артистизм и мастерство исполнения в номинации «Цирковое искусство» на XXII молодежных Дельфийских играх России, которые прошли в Саратовской области. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

В этом году при поддержке комитета за счёт средств государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области» в играх участвовала псковская делегация, состоящая из 15 юных талантов: Анны Яковлевой, Алины Жолобовой, Анастасии Куклиной, Эльдара Алиева, Лукерьи Первушиной, Анастасии Кузьминой, Антонины Николаевой, Ульяны Виноградовой, Егора Табунщикова, а также студии циркового искусства «Псковский цирк».

В серьезном профессиональном противостоянии практически все участники делегации удостоились сертификатов участников, отметили в комитете.