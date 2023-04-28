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Культура

Выставка в честь 550-летия обители открылась в Печорах

Масштабный выставочный проект, приуроченный к началу туристического сезона и празднованию 550-летия со дня основания Псково-Печерской обители, презентован в Музее истории города Печоры сегодня, 28 апреля. Он состоит из трех частей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

В главном здании разместилась экспозиция акварелей питерского художника Александра Федорова, в сюжетах которых присутствуют разновременные события, реальные объекты, фантазии и размышления над вечными вопросами.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В своих картинах я попытался выразить собственным художественным языком эмоционально-образное представление о времени», – рассказал Александр Федоров во время авторской экскурсии.

В рамках проекта в одном из павильонов Музея истории города Печоры разместилась выставка фотографий и документов из фондов Псковского музея-заповедника, которые дают представление о том, каким был город в 20-30-х годах прошлого века. А в третьем павильоне расположена фотовыставка «У родных святынь», посвященная маленьким сельским приходским церквям.

«Этим проектом Псковский музей-заповедник открывает серию выставок, посвященных 550-летию Псково-Печерского монастыря, – пояснила директор музея Светлана Мельникова. – С исторической точки зрения монастырь является не только обителью, сакральным пространством, но и местом, сыгравшим огромную роль в истории российской государственности. Без Псково-Печерского монастыря не было бы и самого города. Поэтому своими проектами музей будет как раз стремиться показать Печоры во всех ипостасях».​

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