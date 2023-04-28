Псковский иммунолог: В зависимости от подготовки организм выбирает, заболеть или нет

14:37, 28 апреля 2023, ПАИ

В зависимости от подготовки человеческий организм выбирает, заболеть или нет, сказала аллерголог-иммунолог Анастасия Кирильчик в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Иммунитет – это каждая клетка нашего тела. И рука, и нога, и каждый волос – всё это иммунитет», - уточнила врач.

Анастасия Кирильчик напомнила, что человек каждый день встречается с огромным количеством микроорганизмов различной этиологии.

«И на каждого такого «агента» у нас формируется иммунный ответ, в организме запускается каскад реакций, часть которых по сей день до конца не изучена. Сценарии реакции выбирает наш организм в зависимости от его подготовки: либо мы заболеваем, либо нет. Важную роль в этом играют костный мозг и селезёнка», - рассказала Анастасия Кирильчик.

Врач призвала псковичей не заниматься самолечением и не пытаться корректировать иммунитет самостоятельно. «Просто так глотать таблетки не стоит», - подчеркнула иммунолог.