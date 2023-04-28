Иммунолог посоветовала псковским матерям прививать детей

15:22, 28 апреля 2023, ПАИ

Аллерголог-иммунолог Анастасия Кирильчик в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) посоветовала псковским матерям обязательно прививать детей.

«У меня есть маленькие пациенты, родители которых отказываются от прививок. При этом сами мамы и папы привиты, а детей они прививать не хотят, иногда даже не объясняя причин. Убедительная просьба – делайте прививки. Они нужны и важны. Есть вакциноуправляемые заболевания: корь, дифтерия, столбняк, клещевой энцефалит. Лечить их крайне тяжело, а после излечения пациенты могут получить последствия в виде неправильного умственного и физического развития. Некоторые остаются инвалидами», - рассказала Анастасия Кирильчик.

По словам специалиста, прививки ничего с иммунитетом не делает. «Это заблуждение. А температура и другие подобные реакции – это нормально. Не слушайте диванных экспертов и других мам с детской площадки», - призвала псковских родителей врач.