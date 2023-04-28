Активнее всего на иммунитет влияет образ жизни – псковский врач

17:39, 28 апреля 2023, ПАИ

Активнее всего на иммунитет влияет образ жизни и генетика. Об этом в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказала аллерголог-иммунолог Анастасия Кирильчик.

По её словам, гиподинамичный образ жизни, неправильная пища, постоянный стресс, вредные привычки и несоблюдение режима работы и отдыха приведут к тому, что организм будет давать просадку в иммунном ответе.

«Люди, которые легко относятся к жизни и много смеются, меньше болеют. Плюс хорошо бы вести активный образ жизни, проходить в день от 2 до 5 км, есть системно и дозированно, высыпаться», - посоветовала врач.