Врач дала псковичам советы по укреплению иммунитета

16:52, 28 апреля 2023, ПАИ

Как укрепить иммунитет, рассказала псковичам аллерголог-иммунолог Анастасия Кирильчик в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Нужно вести активный образ жизни. Это частые прогулки, частое проветривание, закаливание в душе, но не нужно сразу всем становиться «моржами». Плюс соблюдение баланса между работой и отдыхом. Выходные должны быть выходными, с прогулками по парку, лесу, походом в бассейн – всё это даёт заряд на неделю вперёд и автоматически укрепляет иммунитет», - отметила Анастасия Кирильчик.

По словам врача, при сбалансированном питании дополнительные витамины принимать не нужно. «Достаточно хорошо питаться: рыба, мясо, овощи. Лучше деньги потратить не на баночку витаминов, а на качественные продукты. Ну, и в нашем регионе стоит принимать йодсодержащие препараты», - рекомендовала специалист.