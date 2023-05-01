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Общество

Единый билет в музейные объекты Пскова начал действовать сегодня

Единый билет во все музейные объекты в Пскове, кроме Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря и коммерческих выставок, вводит Псковский музей-заповедник с сегодняшнего дня. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

С помощью единого билета каждый гость музея сможет сэкономить более 600 рублей и побывать сразу в 14 исторических комплексах.

Как отметили в музее, билет удобен для тех, кто приедет в Псков в выходные: он будет действителен в течение двух дней с момента покупки. Приобрести единый билет можно в кассах музея и онлайн на сайте, в том числе по «Пушкинской карте».

Пройти музей по единому билету можно только один раз без передачи другому лицу. Для контроля прохода на билете будет ставиться штамп. При покупке билета необходимо учитывать время работы объектов, выходные и санитарные дни.

Билет позволит посетить следующие объекты:

– главное здание Псковского музея-заповедника;
– картинную галерею;
– Поганкины палаты;
– Псковский кремль;
– Приказную палату Псковского кремля;
– Власьевскую башню;
– Плоскую башню;
– Высокую башню;
– Варлаамовскую башню;
– Покровскую башню;
– Мемориальный музей-квартиру Ю. П. Спегальского;
– Музей-квартиру В. И. Ленина;
– Двор Постникова;
– Палаты у Сокольей башни (Дом ксёндза).

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