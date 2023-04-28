В Палкинском районе задержали супругов-браконьеров

12:06, 28 апреля 2023, ПАИ

Супругов-браконьеров задержали полицейские на Смолинском озере в палкинской деревне Ягодкино. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Супруги из поселка Палкино ловили рыбу сетями. Во время задержания у браконьеров изъяли не только сети, но и лодку с уловом. В лодке оказались щуки, окуни, плотва и рыба других пород.

Причиненный ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.