Военный оркестр будет играть на балу Победы в Пскове

12:48, 28 апреля 2023, ПАИ

Молодёжный бал Победы пройдет в сопровождении духового оркестра псковской воинской части № 64044 под руководством Владислава Гущина. Мероприятие состоится в Сквере имени 60-летия Октября в Пскове 4 мая. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Оркестр вживую исполнит известные музыкальные композиции 30-50-х годов. Среди них: «Рио-рита», «Прощание славянки», «Баллада о солдате», «Утомлённое солнце», «Катюша», «Осенний сон» и «День Победы». Именно под эту музыку участники мероприятия будут исполнять разученные на многочисленных репетициях танцы: танго, сударушку, марш, кадриль, вальс, краковяк и польку.

Отметим, для участников бала Победы будут организованы мастер-классы по изготовлению блиндажных свечей и маскировочных сетей. Для детей организаторы предусмотрели занятие по росписи деревянных значков, которые потом можно будет забрать с собой.

Ранее в медиацентре ПАИ подробно обсудили проведение бала Победы.