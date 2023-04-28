Набор волонтеров на встречу воздухоплавателей стартовал в Великих Луках
Предварительный набор волонтеров на 27-ю Международную встречу воздухоплавателей стартовал в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Волонтеры | Великие Луки».
Помочь в проведении большого праздника могут все желающие старше 18 лет, для этого необходимо на сайте пройти регистрацию.
В сообщении отметили, что желающие стать волонтерами должны быть готовы к интересной, насыщенной, но тяжелой и, возможно, круглосуточной работе.
Ранее была представлена программа встречи воздухоплавателей в Великих Луках.
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